Глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к России за техническим содействием в деле тушения пожара в заповеднике «Хосровский лес»

Глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в настоящее время министерство проводит работу по доставке самолета в Армению.

Напомним, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» горит травяной покров. На место происшествия выехала областная оперативная группа пожарно-спасательного отряда – 14 пожарных-спасателей.

В тушении пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» 13 августа принимали участие 83 спасателя, 122 военнослужащих из воинской части Арарата Минобороны Армении, 60 сотрудников областной полиции, 50 работников ГНКО «Лесхозяйство», представители компании по рыбоводству с водовозами, а также жители села Урцадзор Араратской области. Днем того же дня к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА.