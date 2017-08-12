Существование независимого и демократического Арцаха – неоспоримый факт. Шармазанов

Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, депутат НС РА Гагик Меликян и депутат парламента Португалии Рубина Берардо 12 августа встретились с председателем НС Арцаха Ашотом Гуляном.

Отметив важность подобных посещений, спикер НС Арцаха сказал, что каждое из подобных посещений на шаг приближают международного признания страны.

«Свободолюбивый народ Арцаха еще в 1991г. проголосовал за свободную, независимую и демократическую страну, и сегодня существование независимого и демократического Арцаха – неоспоримый факт. Мы готовы использовать наши парламентские связи, чтобы поднять справедливое требование арцахского народа во всех парламентских площадках», как передает Арменпресс, сказал Шармазанов.

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