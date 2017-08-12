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Существование независимого и демократического Арцаха – неоспоримый факт. Шармазанов


Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, депутат НС РА Гагик  Меликян и депутат парламента  Португалии Рубина Берардо 12 августа встретились с председателем НС Арцаха Ашотом  Гуляном.

Отметив важность подобных посещений, спикер НС Арцаха сказал, что каждое из подобных посещений на шаг приближают международного признания  страны. 

«Свободолюбивый  народ Арцаха еще в 1991г. проголосовал за свободную, независимую и демократическую страну, и сегодня  существование  независимого и демократического Арцаха – неоспоримый  факт.  Мы  готовы использовать наши парламентские  связи, чтобы поднять справедливое  требование арцахского народа во всех парламентских площадках», как  передает Арменпресс, сказал Шармазанов.

 

 

 

 

  

 

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