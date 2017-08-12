Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август

Молодежь Армении стоит на передовой инициатив, направленных на благополучие страны – Тарон Маркарян


Мэр Еревана Тарон Маркарян направил послание  по случаю Международного дня молодежи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, в  послании говорится: 

«Дорогая молодежь, от всей  души поздравляю вас  с Международным днем молодежи. Не  секрет, что лучшие  годы  жизни – молодые, годы  мечтаний, полета  мысли и души, целеустремлений, безрассудства, испытаний. Это время выбора. И важно, чтобы этот выбор был осознанным, исходящим из души, чтобы  полученные знания и опыт служили на  благо страны, ее развитию и безопасности.

С радостью могу  отметить, что молодежь Армении стоит на передовой инициатив, направленных на благополучие  страны – готовая  противостоять любому  вызову.

Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вам новых достижений и исполнения  желаний. Будьте  уверены, что мэрия  Еревана всего готова помочь осуществлению всех конструктивных инициатив, направленных на  благополучие нашей  страны  и родного Еревана».

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации