Молодежь Армении стоит на передовой инициатив, направленных на благополучие страны – Тарон Маркарян

Мэр Еревана Тарон Маркарян направил послание по случаю Международного дня молодежи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, в послании говорится:

«Дорогая молодежь, от всей души поздравляю вас с Международным днем молодежи. Не секрет, что лучшие годы жизни – молодые, годы мечтаний, полета мысли и души, целеустремлений, безрассудства, испытаний. Это время выбора. И важно, чтобы этот выбор был осознанным, исходящим из души, чтобы полученные знания и опыт служили на благо страны, ее развитию и безопасности.

С радостью могу отметить, что молодежь Армении стоит на передовой инициатив, направленных на благополучие страны – готовая противостоять любому вызову.

Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вам новых достижений и исполнения желаний. Будьте уверены, что мэрия Еревана всего готова помочь осуществлению всех конструктивных инициатив, направленных на благополучие нашей страны и родного Еревана».