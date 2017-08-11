В населенном азербайджанцами селе Соганлуг в Грузии гражданина Армении подвергли рабочей эксплуатации – возбуждено уголовное дело

В Главном управлении по делам особой важности Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту рабочей эксплуатации гражданина Армении в населенном азербайджанцами селе Соганлуг в Грузии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК РА, в Следственном комитете произведен мониторинг публикаций в СМИ и на некоторых интернет-порталах, в результате чего выявлен факт эксплуатации гражданина РА в населенном азербайджанцами селе Соганлуг в Грузии.

Согласно публикациям, на пресс-конференции 28 июля 2017г. представитель МИД РА заявил, что в азербайджанском селе в Грузии мужчина (армянин) несколько лет жил на правах раба, подвергаясь эксплуатации, которому удалось вернуть в Армению. Для проверки обстоятельств по поручению зампредседателя СК РА, начальника ГУ ДОВ Ваагна Арутюняна в ГУ ДОВ СК РА были подготовлены материалы. Выяснилось, что гражданин РА в поисках работы в 2003г. отправился в Грузию, где попросил случайного человека – водителя машины, помочь ему найти работу.

Тот повез армянина в азербайджанское село Соганлуг, где семья азербайджанцев, воспользовавшись уязвимостью гостя оттого, что не знает эти места и с целью его эксплуатации, до 7 мая 2017г. держали его в положении, сравнимом с рабством, эксплуатировали его, не платя денег, на своем и участках соседей, а в качестве жиилща предоставили место на крыше, где жертва эксплуатации жил в картонной коробке.

По факту в ГУ ДОВ 10 августа возбуждено уголовное дело по признакам ст.132 УК РА. Проводится следствие.