Худрук Госмолодежного оркестра Армении Сергей Смбатян выступит на открытии и закрытии первых Евразийских музыкальных игр в Астане







Мероприятие пройдет с 15 по 25 августа в столице Казахстана - Астане.



Как сообщает пресс-служба оркестра, во главе с маэстро Смбатяном выступит Симфонический оркестр Государственной академической филармонии Акимата города Астаны. Евразийские музыкальные игры проходят впервые.



В рамках этого крупномасштабного мероприятия будут проведены конкурсы по специальностям фортепиано, скрипка, вокал и пройдут концерты классической музыки. Всемирно известные музыканты выступят во время Евразийских музыкальных игр, лучшие музыканты и педагоги проведут мастер-классы.



Маэстро Смбатян удостоился чести выступить на концертах открытия и закрытия Евразийских музыкальных игр. 15 августа Симфонический оркестр Государственной академической филармонии Акимата города Астаны во главе с Сергеем Смбатяном выступит с пианисткой Наре Аргаманян, а 25 августа оркестр выступит с кларнетистом Андреасом Оттензаммером. Прозвучат произведения Алексея Шора, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Арама Хачатуряна. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного молодежного оркестра Армении Сергей Смбатян выступит в рамках Евразийских музыкальных игр. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба оркестра.Мероприятие пройдет с 15 по 25 августа в столице Казахстана - Астане.Как сообщает пресс-служба оркестра, во главе с маэстро Смбатяном выступит Симфонический оркестр Государственной академической филармонии Акимата города Астаны. Евразийские музыкальные игры проходят впервые.В рамках этого крупномасштабного мероприятия будут проведены конкурсы по специальностям фортепиано, скрипка, вокал и пройдут концерты классической музыки. Всемирно известные музыканты выступят во время Евразийских музыкальных игр, лучшие музыканты и педагоги проведут мастер-классы.Маэстро Смбатян удостоился чести выступить на концертах открытия и закрытия Евразийских музыкальных игр. 15 августа Симфонический оркестр Государственной академической филармонии Акимата города Астаны во главе с Сергеем Смбатяном выступит с пианисткой Наре Аргаманян, а 25 августа оркестр выступит с кларнетистом Андреасом Оттензаммером. Прозвучат произведения Алексея Шора, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Арама Хачатуряна.