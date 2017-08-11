Армянские строители развивают традиции армянских мастеров: в Армении отмечается день строителя

Каждый год во второе воскресенье августа отмечается День строителя. В преддверии праздника было организовано мероприятие, на котором присутствовали также премьер-министр РА Карен Карапетян и мэр Еревана Тарон Маргарян. Как передает «Арменпресс» , премьер-министр Армении Карен Карапетян выступил с приветственной речью.

«Как известно, если в стране ведется активное строительство, активизируются и другие сферы», – заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на праздничном мероприятии, посвященном Дню строителя. Как отметил глава правительства, День строителя стал традиционным праздником в Армении, и этот факт свидетельствует о том, что строительство было и остается одним из важных и ключевых сфер экономики республики.

«Для экономики любой страны строительство имеет мультипликативный эффект, позитивно отражаясь на развитии и других направлений. Государство, где развивается строительство, переживает прогресс», – отметил Карен Карапетян.

Как передает пресс-служба армянского правительства, премьер Карапетян указал, что правительство сегодня прилагает усилия в направлении реализации в республике градостроительно-инвестиционных программ, стимулирования строительства.

«Хочу констатировать, что в строительной сфере наблюдаются четкие тенденции активности, и мы уверены, что добьемся прогресса в плане роста темпов строительства», – подчеркнул Карен Карапетян.

По словам премьера, статистические данные за первое полугодие 2016 года свидетельствуют о том, что отстают пока 2 сферы – строительная и сельскохозяйственная.

«По нашим прогнозам, в строительной сфере в октябре мы приблизимся к показателю, который возместит темпы минувшего года, и в годовом разрезе у нас будет рост», – сказал глава правительства.

Коснувшись сферы сельского хозяйства, Карен Карапетян сообщил, что уже в минувшем месяце зарегистрированы тенденции роста. «Уверены, что мы на верном пути», – подчеркнул К.Карапетян.

Поздравив строителей с профессиональным праздником, мэр Тарон Маргарян подчеркнул особую роль данной сферы в развитии столицы.«За последние годы в Ереване активизировались работы по строительству, и мы должны приложить совместные усилия для развития сферы с использованием новых технологий, а также привлечения опытных специалистов и компаний, чтобы Ереван стал более развитым. Я убежден, что вместе мы сможем построить город нашей мечты. Всем нам желаю, чтобы в нашей столице не смолкал стук молота строителя»,- отметил Тарон Маргарян.По случаю Дня строителя за вклад и добросовестный труд, заведующий кафедрой инженерной геодезии национального университета архитектуры и строительства РА, кандидат экономических наук Сурен Товмасян награжден Золотой медалью мэра Еревана.По случаю профессионального праздника, за весомый вклад в сферу строительства и архитектуры, ряд представителей сферы удостоились почётной грамоты мэра Еревана.В рамках праздничного мероприятия, представителей сферы поздравил и наградил также премьер-министр РА Карен Карапетян. Заведующий отделом ЗАО «Ереваннахагиц» Ованес Мейроян награжден благодарственной грамотой премьер-министра РА.