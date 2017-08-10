Посетившие Армению супруги из Канады считают Армению единственной родиной для армян. Маргар и Элиз Шарапханяны с 2007 года живут в селе Уши Арагацотнскй области. На свои средства они отремонтировали сельскую школу, дом культуры. Маргар Шарапханян родился в Греции, получил образование в Италии, затем 40 лет прожил в Канаде, однако, как он уверил корреспондента «Арменпресс», только в Армении он чувствует себя армянином. «Я бывал в разных странах, но нив Греции, ни в Италии или Канаде не чувствовал себя армянином. Человеку, который родился и жил зарубежом, надо жить в Армении. Хотим мы этого или не хотим, но в других странах мы чувствуем себя чужими, единственная страна, которая наша – Армения»,- сказал Маргар Шарапханян. По его словам, Армения – не только Ереван, но и области и села. «Я верю в села Армении, экономика сел должна развиваться. Уши – маленькое село. 10 лет назад я купил землю, построил дом, сейчас на земельном участке работаю я, вместе с помощниками. Мы отремонтировали школу, построили дом культуры»,- рассказывает Маргар Шарапханян.

После того, как Маргар Шарапханян отработал в университетской библиотеке в Канаде, в 1979 году он решил основать школу. С помощью Союза армянской помощи он он основал ежедневный лицей Союза армянской помощи. «Я начал с детского сада, повышая каждый год уровень образования на класс; начал с 75 учеников, сейчас в лицее - 650 учеников. С 18 лет наши выпускники поступают в университеты, из 100 выпускников 97 поступают в ВУЗ. Хотя и в школе обучают английскому и французскому, это армянская школа»,- рассказывает Маргар Шарапханян.

Маргар Шарапханян в советские годы приезжал в Армению, однако это было не то. «В 1986 году я созвал родителей своих выпускников и сказал им, что вместо покупания своим детям подарков, лучше купите им билет в Армению, и мы, в составе 22 человек, приехали в Армению. Это были советские годы»,- рассказывает Маргар Шарапханян.

Говоря о свом с женой приезде в Армению, Маргар сказал, что и он, и жена являются ушинцами. «Она не выражала и не выражает недовольства. Для приезда в Армению надо, чтобы и жена этого хотела. В одиночку не получится»,- сказал Маргар Шарапханян.

Сегодня у супругов множество планов, связанных с будущим Уши. Возвращаться в Канаду они не намерены: они восхищены Уши и считают село своим домом.

Арменуи Мхоян