Новостройки с интересными решениями, исторические достопромечательности, устрожение дисиплины, вкусная кухня: Астана предстает в новом облике

Широкомасштабное строительство, международные мероприятия крупного масштаба, устрожение дисиплины: в последние годы Астана получила новый посыл. Она процветает не только для туристов, но и для местных жителей. При въезде в город с самого начала привлекают внимание высотные новостройки с интересными архитектурными решениями. Строительство идет почти повсюду. Сначала казалось, что строительная лихорадка связана с выставкой «Астана Экспо 2017», однако придание нового облика городу, красивые новостройки являются политикой государства, тем более, что спрос на новостройки имеется.

Город с населением около миллиона человек отличается своей чистотой. Это достигается не только хорошей организацией мусороуборочных работ, но и устрожение дисиплины и порядка в городе. Окурков почти не видно: за то, что бросишь на землю окурок, назначены высокие штрафы, а избежать ока полиции невозможно. Жители в беседе с нами рассказали, что видеокамеры и наряды полиции фиксируют каждое нарушение. Вполне серьезно говорят, что с полицейскими договориться невозможно.

В эти дни Астана довольно многолюдна: кроме того, что в разгаре туристический сезон, в городе идет выставка «Астана Экспо 2017» - первая подобная выставка в странах СНГ.

Выставка продлится 3 месяца – с 10-го июня по 10-е сентября. Свое участие подтвердили 115 стран и 18 международных организаций. В выставке участвует и Армения – армянский павильон находится в секторе 411 выставочного комплекса, под девизом «Шелковый путь». Участники выставки представляют энергосберегающие технологии, альтернативные источники энергии, инновации в этих отраслях.

Особый инетерес выставка «Астана Экспо 2017» представляет своими культурными программами, в частности национальными днями стран-участниц. В рамках выставки «Астана Экспо 2017» создана этно-деревня, в которой периодически проходят культурные мероприятия. Одно из них состоялось в июле, и в числе почетных гостей были армянские танцевальные коллективы. Они представили армянские народные танцы под музыку Ара Геворгяна. Присутствовал председатель армянского культурного центра «Ван», действующего в Астане, Саак Салумян, который в беседе с нами с гордостью представил их вклад в дело сохранения армянского духа в общине.

«Мы прилагаем все усилия для сохранения нашего языка и культуры. В танцевальной группе участвуют не только армяне, но и представители иных народов. В Астане действует воскресная армянская школа»,- сказал он.

Астана выделяется зсвоими очагами культуры, учреждениями сферы образования, достопримечательностями.

Из особых строений можно назвать университет Назарбаева. Он лотличается не только внешним обликом, но и своим соответствием международным критериям образования. Ректор университета Шигеу Катсу в беседе с нами рассказал, что они готовят будущих лидеров. Свою деятельность уноверситет начал с подготовки бакалавров по 3 техническим направлениям. Первые выпускники закончили университет в 2015 году, тогда же начала действовать программа магистратуры. Университет имел по сей день 1800 выпускников. По словам ректора, 70% выпускников продолжают учебу в ведущих международных ВУЗах.

«Многие по завершении бакалавриата начинают работать в различных отраслях – в энергетике, финансах, госструктурах, менеджменте. В скором будущем мы планируем удвоить число студентов, затем – довести его до 8000; мы планруем также принимать иностранных студентов. Есть заявки из Китая, РФ, Индии. Мы хотим открыть двери перед талантливой молодежью со всего мира»,- сказал ректор университета Шигеу Катсу.

Программы обучения в университете ведутся на английском языке, абитуриенты особенно хорошо должны владеть им в письменной форме. ВУЗ имеет опытный профессорскоюпреподавательский состав. Лекторы представлены из 55 стран, набрана международная команда преподавателей. Среди них имеются и этнические армяне, приглашенные из США.

Программы обучения в университете не только приспособлены к требованиям дня, но и созданы с учетом веяний будущего. Как сказал ректор университета Шигеу Катсу, молодежь готовится к вызовам будущего. Университет Назарбаева сотрудничает с ведущими международными ВУЗами. Планируется поставить акцент на обмене студентами, в этом аспекте ведется работа с Сингапурским университетом.

Национальный музей Казахстана – самый молодой и самый крупный музей в Центральной Азии. Открытие музея состоялось в июле 2014 года. Музей находится в центре Астаны, занимая гигантскую площадь. Национальный музей Казахстана состоит из 7 блоков, имеет 11 экспозиционных залов. Экспонаты относятся к древнейшей истории Казахстана, средневековью, современности, годам независимости, достижениям страны.

Отдельный зал посвящен городу Астане. Развитие города представлено в современных технологических решениях, ежечасно в центре ала в сопровождении свето-звуковых композиций взмывает макет города, рассказывающий о строениях города и о планах дальнейшего строительства.

Национальный музей Казахстана насыщен технологиями, соответствующими международным стандартам. В музее имеется 50 тысяч экспонатов. Число посетителей по выходным доходит до 5000. Визитеры едут из различных стран мира.

Неподалеку от Астаны находится своеобразный музей-мемориал АЛЖИР.

Эта аббревиатура – Акмолинский лагерь жен изменников родины, печально известна со времян сталинских репрессий. В те года здесь содержалось до 18 тысяч жен «врагов народа». Их единственная вина была в том, что их мужья были или расстреляны, или арестованы в сталинских застенках. Среди заключенных АЛЖИР-а было 79 армянок.

Мемориал состоит из нескольких частей. Есть здание музея, рядом с ним памятник, представляющий собой женщину, скорбящую о своем муже. Мимо памятника посетители идут, склонив голову, в знак уважения к памяти жертв репрессий.

На территории мемориала есть площадка, на которой посольствами различных стран, в том числе, Армении, возведены 62 стелы в память о замученных в этих застенках женщинах из числа национальностей этих стран.

Экономика и культура Астаны развиваются темпами, которые не отстают от темпов развития Казахстана в целом. Оперная певица Нуржамал Усенбаева в беседе с нами рассказала, что власти особбое внимание уделают развитию культуры. По ее словам, после того, как столица была переведена в Астану, здесь были построены новые культурные центры, в том числе, Оперный театр, соответствующий мировым стандартам.

«Большой удачей стала возможность завершить строительство в столь короткие сроки, это говорит как о наличии желания, так и о наличии ресурсов и талантливых людей, которые создали нашу гордость – здание театра. Оно не уступаеет мировым аналогам, в здании Оперного театра созданы прекрасные условия как для сотрудников, так и для зрителей. Сегодня Оперный театр является своеобразной визиткой Астаны»,- сказала она.

По словам Нуржамал Усенбаевой, важно развивать творческие связи с другими театрами. Она имела возможность общаться с армянскими певцами, и очень впечатлена исполнительским мастерством Гоар Гаспарян.

«Много лет назад я бывала в Армении: была очемь впечатлена прекрасной природой, схожей с горами Алматы и окрестностей. Я побывала в Эчмиадзине, в других местах – неописуемые впечатления. Готова работать с армянскими деятелями, думаю, надо чаще встречаться, проводить совместные программы. Музыка не имеет границ, и мы можем сотрудничать и обмениваться опытом»,- сказал она.

По поводу предстоящих планов оперная певица Нуржамал Усенбаева в беседе с нами рассказала, что принимает участие в программах в рамках выставки «Астана Экспо 2017», что позволяет наилучшим образом представить культуру Казахстана. У нее намечен ряд концертов, а 2018 является для нее юбилейным годом, в связи с этим намечен ряд программ, для участия в которых певица пригласит своих друзей из различных уголков мира.

Туристов в Астане привлекают красоты и достопримечательности, однао не менее привлекательна и казахская кухня – во всем своем многообразии. Главное блюдо казахской кухни – Бешбармак, это визитка казахской кухни. Блюдо скомпоновано из баранины и теста. Бешбармак в переводе – 5 пальцев, поскольку есть его полагается руками.

Довольно распространен рисовый плов, попробовать который предлагают всем туристам. Плов есть как в повседневном меню, так и в праздничном. Есть множество способов приготовления плова: почти каждое село имеет свой собственный рецепт. Основные ингредиенты – мясо и рис. На ежегодных фестивалях представляются различные способы приготовления плова.

Гендиректор организации «International ECO Gastronomy Slow Food» Ханым Ахметова сообщила нам в беседес, что казахский народ имеет богатую историю, и сегодня стоит задача по сохранению самобытности и традиций казахской культуры. Специалисты работают над тем, чтобы разыскать в районах и селах старинные рецепты казахской кухни.