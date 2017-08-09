«Сирийские демократические силы» спасли от боевиков ИГИЛ две армянские семьи

8 августа в Ракке «Сирийские демократические силы» спасли из когтей боевиков ИГИЛ 7 христиан.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Акос».

По сообщению Aranews, среди спасенных были две армянские семьи.

В беседе с Aranews один из спасенных – Савс Карабджян, сообщил, что террористы ИГ заставляли их носить мусульманские платки, а чтобы отличаться от мусульман – открывать лицо.

Одна из женщин – Карадиж Караджян, что их принудили платить террористам поборы.

«Сегодня мы словно заново родились», - сказала она Aranews.

После взятия террористами Ракки часть местных христиан была отправлена в подконтрольный курдам Хасеке, а другая оставалась в Ракке.