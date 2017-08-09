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«Сирийские демократические силы» спасли от боевиков ИГИЛ две армянские семьи


8 августа в Ракке «Сирийские демократические  силы» спасли  из когтей боевиков ИГИЛ  7 христиан. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает «Акос».

По сообщению Aranews, среди спасенных были  две  армянские  семьи.

В беседе с Aranews  один из спасенных – Савс Карабджян, сообщил, что террористы  ИГ заставляли их носить мусульманские  платки, а  чтобы отличаться от мусульман – открывать лицо.

Одна  из женщин – Карадиж Караджян, что их принудили платить террористам поборы.

«Сегодня мы  словно заново родились», - сказала она  Aranews.

После  взятия террористами Ракки часть местных христиан была отправлена в подконтрольный  курдам Хасеке, а другая  оставалась в  Ракке.

 



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