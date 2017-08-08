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Премьер принял делегацию во главе с Кэролайн Кокс


Премьер-министр РА  Карен Карапетян принял делегацию во главе  с членом Палаты  лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной  Ирландии, баронессой Кэролайн Кокс.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, премьер высоко оценил проармянскую и гуманитарную деятельность баронессы Кокс, а  также усилия по справедливому  представлению сути карабахской проблемы  в мире. Карен Карапетян отметил, что особенно в  последнее время в  армяно-британских отношениях отмечается определенная активизация, отметив  развитие  взаимоотношений в  сфере экономики, стимулирование  бизнес-связей и др. премьер подчеркнул, что вопрос о развитии двусторонних отношений был субстантивно обсужден с  послом Соединенного королевства, добавив, что есть определенные наработки для  дальнейших шагов. 

Баронесса Кокс рассказала премьеру  о своих многочисленных посещениях Арцаха, подчеркнув, что тепло и крепко связана  с армянским народом. Она  отметила важность развития  армяно-британских экономических отношений, углубление межпарламентских связей, активизацию взаимных посещений. Высокая гостья выразила  готовность и далее помогать армянскому  народу и содействовать в  укреплении двусторонних связей.

 

 

 



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