Премьер принял делегацию во главе с Кэролайн Кокс

Премьер-министр РА Карен Карапетян принял делегацию во главе с членом Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронессой Кэролайн Кокс.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, премьер высоко оценил проармянскую и гуманитарную деятельность баронессы Кокс, а также усилия по справедливому представлению сути карабахской проблемы в мире. Карен Карапетян отметил, что особенно в последнее время в армяно-британских отношениях отмечается определенная активизация, отметив развитие взаимоотношений в сфере экономики, стимулирование бизнес-связей и др. премьер подчеркнул, что вопрос о развитии двусторонних отношений был субстантивно обсужден с послом Соединенного королевства, добавив, что есть определенные наработки для дальнейших шагов.

Баронесса Кокс рассказала премьеру о своих многочисленных посещениях Арцаха, подчеркнув, что тепло и крепко связана с армянским народом. Она отметила важность развития армяно-британских экономических отношений, углубление межпарламентских связей, активизацию взаимных посещений. Высокая гостья выразила готовность и далее помогать армянскому народу и содействовать в укреплении двусторонних связей.