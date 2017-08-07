В «Танковом биатлоне» армянские танкисты вышли в полуфинал

В «Танковом биатлоне» - состязании, проводимом в рамках «Международных армейских игр», армянские танкисты из 2-го экипажа ВС Армении вышли в полуфинал. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает жюри кон курса.

В результате тура «Индивидуальный турнир» в полуфинал вышло 12 команд: Беларуси, Китая, Индии, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Монголии, Венесуэлы, Армении, Киргизии и Ирана. В этом году состязания в «Танковом биатлоне» проходят на 22 полигонах РФ, Беларуси, Китая, Казахстана, Азербайджана, как сообщает ТАСС, в них принимают участие экипажи 28 стран.