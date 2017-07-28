Привлечение новых кредитов не ухудшит финансовую стабильность ЭСА: замминистра энергетики Армении

ЗАО ЭСА намерено привлечь новые кредиты в размере 160 млн долларов, из коих 80 млн долларов комапния намерена занять у ЕБРР, а другие 80 млн долларов – у АБР. Как передает «Арменпресс», по этому некоторые комментарии сделал замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян.

«Все кредитные средства пойдут на финансирование программ развития, утвержденных КРОУ Армении. Общий объем инвестиционных программ - 200 млн долларов, из коих 40 млн долларов – собственные средства, 160 млн долларов - кредитный заем»,- сказал замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян.

По его словам, привлечение новых кредитов не ухудшит финансовую стабильность ЭСА, об этом свидетельствует также аудиторское заключение, сделанное компанией «Grant Thornton», которая изучила финансовое состояние ЗАО ЭСА.

Что касается внутренней реструктуризации имеющихся кредитов, то, как сказал замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян, в бытность нового владельца ЭСА старые кредиты были либо покрыты, либо реструктуризованы. В частности, реструктуризован кредит, выданный «ИНТЕР РАО» - за счет кредитов, полученных под низкий процент от лондонского банка HSBC.