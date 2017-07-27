Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Сергей Петросян утонул в реке на Кубани

Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, двукратный чемпион Европы Сергей Петросян трагически погиб в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в четверг глава города Иван Федоровский на своей странице в социальной сети Фейсбуке.

В пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщили, что тело мужчины было обнаружено в реке под Горячим Ключом 24 июля. Родственники опознали в погибшем Петросяна.

"Проводится доследственная проверка, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным следствия, спортсмен был объявлен в розыск, так как ушел из дома и не вернулся.

Петросян - двукратный чемпион Европы, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. В 2005 году - чемпион Европы среди юношей, в 2006 году - серебряный призер чемпионата мира среди юниоров.

В дальнейшем Петросян побеждал на чемпионатах Европы в Страсбурге (в 2007 году) и в Линьяно (2008 год).