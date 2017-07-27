Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком мира

Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, обойдя бывшего главу Microsoft Билла Гейтса, благодаря росту стоимости акций его компании. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Гейтс занимал первую строчку индекса миллиардеров с 2013 года. Котировки бумаг Amazon растут в ходе торгов в четверг на 1,2%, и состояние Безоса, владеющего 17% акций компании, увеличилось более чем на $1 млрд и превысило $90 млрд.

Акции Amazon дорожают в ожидании квартальной отчетности компании, которая будет обнародована после закрытия рынка. Аналитики прогнозируют рост выручки компании на 22%, до $37,2 млрд, и прибыль в размере $1,42 в расчете на акцию. С начала года капитализация Amazon выросла более чем на 40%, до $503,2 млрд.