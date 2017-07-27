По факту самоубийства младшего сержанта задержан его сослуживец

В рамках уголовного дела, расследуемого в четвертом гарнизонном следственном управлени СК Армении предпринимаются все действия для установления обстоятельств самоубийства младшего сержанта Вардана Артаваздовича Мелконяна. Задержан его сослуживец. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Ранее мы сообщали, что в четвертом гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств смерти младшего сержанта, военнослужащего срочной службы Вардана Артаваздовича Мелконяна. 23-го июля, в 06:30, на территории, прилегающей к одной из воинских частей Министерства обороны Армении, было обнаружено тело повешенного военнослужащего срочной службы.

В тот же день в четвертом гарнизонном следственном отделе СК Армении было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК Армении для выяснения обстоятельств смерти младшего сержанта, военнослужащего срочной службы Вардана Артаваздовича Мелконяна. Назначены экспертизы.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.