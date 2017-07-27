Айдат проведет в политических кругах Германии активную агиткамоанию по вопросу Арцаха

Офис Айдата в Германии будет ставить в своей работе акцент на вопросе Арцаха. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал руководитель комитета Айдата Германии Андраник Азнавурян, комментируя планы офиса и обострение отношений Германия-Турция.

-Г-н Азнавурян, в последнее время наблюдается обострение отношений Германия-Турция. Мы видим довольно жесткий отклик со стороны Германии. Каие настроения царят в Германии, насколько создавшаяся обстановка способствует продвижению армянских вопросов?

-Да, наблюдается обострение отношений Германия-Турция. В Германии есть отрицательные настриения по отношению к Турции. В обществе имеется отрицательный настрой. Впечатление, что Турция пытается воспользоваться своим стратегическим положением, в частности в вопросе беженцев и мигрантов. Изпользуя этот вопрос, Турция пытается получить от Германии столько, сколько возможно – материально, укрепление власти Эрдогана, и – почему бы и нет, выгодные позиции в армянском вопросе.

Мы видим, как Германия из позиции защиты переходит к более агрессивной политической позиции и пытается показать Турции, что она не может осуществить все свои планы, особенно, в вопросе прав человека. Почти все политические силы Германии, некоторые – больше, особенно, левые и зеленые, хотят потребовать от властей Германии большего. То, что делает сегодня правительство Германии, достаточно сильно.

Что касается армянских вопросов, то скажу, что в Германии не хотят приявзывать армянский вопрос к своей официальной позиции в отношении Турции. Если помните, в Германии приняли резолюцию о Геноциде армян, и сегодня Германия четко поддерживает этот вопрос. Это для Турции является серьезным вопросом, и турецкая стоеона даже бесстыдно потребовала отозвать резолюцию. Такой подход в Германии вообще неприемлем.

- Г-н Азнавурян, что показывает ваш анализ? Есть ли в странах ЕС нечто подобное тому обострению, которое наблюдается в отношениях между Германией и Турцией?

- Это не является сугубо германо-турецкими делами. Это дела между Европой и Турцией. Надо также учесть, что самая большая турецкая община проживает в Германии, она оказалась под прожектором Турции, что касается прочих европейских стран, то и там есть турки, однако нет бастолько сильной и организованной общины, как в Германии. В Германии много сторонников Эрдогана, готовых организовать политические поползновения. Естественно, что первой мишенью Турции становится Германия. Если Турция сможет склонить Германию на выгодный для себя курс, то, по ее мнению, с другими европейскими странами ей будет легче. В сегодняшних заявлениях официальных лиц Германии мы видим, что они требуют от Европы строгих позиций по отношению к Турции.

-Вы сказали, что в Германии много сторонников Эрдогана, готовых организовать политические поползновения. Можно ли сказать, что не исключаются внутренние протесты?

-Это не исключено, и всегда следует учитывать. Несколько раз по некоторым поводам были подобные попытки, которые были нейтрализованы. Особенно это наблюдалось в преддверии референдума, когда в Германию приехали турецкие деятели со своими выступлениями: это привело к определенным волнениям.

- Г-н Азнавурян, каковы планы комитета Айдата? Какие вопросы стоят в повестке?

-Вопрос Геноцида армян является важным, однако в Германии он не безотлагательный, поскольку в этом направлении проведена значительная работа, следовательно, офис Айдата в Германии будет ставить в своей работе акцент на вопросе Арцаха. К сожалению, по этому вопросу наше общество не столь подготовлено, следовательно, предстоит провести гигантскую работу. Прежде всего, вопрос Арцаха надо разъяснить на уровне международного менталитета, надо представить, что это не есть вопрос исторических земель. Здесь надо вести серьезную агитацию. К сожалению, политическое представительство Арцаха в Германии как-бы выпало из политических диалогов, не видно активности. Будем работать в этом направлении.

-Будете ли вы работать над тем, чтобы привезти в Арцан немецких политических и общественных деятелей?

-Безусловно, есть и этот компонент. И сейчас немецкие политические и общественные деятели приезжают в Арцах. Эта работа будет продолжена и в будущем. Однако я думаю, что, имея свои положительные стороны, эти визиты слабо скажутся на политических решениях в краткосрочной перспективе. Здесь имеюся явные полкитические интересы, и эти интересы надо представить политическим партиям Германии, показать им, что поддерживая Азербайджан вопросов не решить, они еще более усугубятся. Надо думать над решениями, устанавливающими мир. Надо провести активную агиткампанию среди немецких политических партий, представив им все стороны вопроса и ожидания народа Арцаха.