Известен состав сборной Армении по вольной борьбе на молодежном чемпионате мира

Старший тренер молодежной сборной Армении по вольной борьбе Армен Бабаларян обнародовал имена спортсменов, которые примут участие в молодежном чемпионате мира в финском Тампере (1-6 августа).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК. В Тампере отправятся Ашот Мхитарян (50 кг), Тигран Минасян (55 кг), Грачья Погосян (60 кг), Малхас Амоян (66 кг), Арман Багдасарян (74 кг), Давид Овасапян (120 кг).

В Финляндии Армену Бабаларяну помогут тренеры Мовсес Карапетян и Роман Амоян.

Первенство стартует 1-го августа и продлится до 6-го августа.