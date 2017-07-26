Обнаружено тело пропавшего без вести советника губернатора Армавирской области

В результате предпринятых сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий, накануне, 25 июля, около 23:30, в овраге на прилегающей к 3 км дороги Мясникян-Даларик территории обнаружено тело Манука Симоняна (1965 г.р.), который с 23 июля числился пропавшим без вести.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали боевой расчет и оперативная группа спасателей.

Спасатели вывели тело из оврага и погрузили на машину скорой помощи.

Манук Симонян являлся советником губернатора Армавирской области Армении Ашота Каграманяна. Сигнал о его исчезновении был получен 23-го июля.

Проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.