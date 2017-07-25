ЗАО «Ташир Капитал» намерено поставить в залог 69,9% акций «Электрических сетей Армении»

ЗАО «Ташир Капитал» обратилось к правительству Армении за предоставлением согласия на залог 69,9999594% акций «Электрических сетей Армении» (ЭСА), направленных на получение кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатского банка развития (АБР). Как сообщает Арменпресс, этот вопрос включен в повестку заседания правительства на 27 июля.

Соглашение вступит в силу и будет ратифицировано только в том случае, если в соглашениях с ЕБРР и АБР о включении в залог акций ЭСА будут указаны пункты о порядке конфискации при условии, что передача права собственности на акции ЭСА будут исключены до тех пор, пока правительство Армении и Комиссия по регулированию общественных услуг не дадут письменного согласия.