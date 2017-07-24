Замминистра ИД Армении принял представителей Европарламента

Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян 24 июля провел встречу с представителями различных подразделений Европарламента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены последние события в отношениях Армения-ЕС, текущие работы по формированию правовой базы в разных сферах, участие Армении в программах ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Армении отметил, что большинство обязательств, отраженных в совместной декларации Рижского саммита, были реализованы. В плане их реализации он придал большое значение активному сотрудничеству как со структурами ЕС, включая Европарламент, так и с государствами-членами ЕС.

По просьбе гостей заместитель министра иностранных дел Назарян представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на создание соответствующих условий для продвижения мирного процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и подчеркнул, что неконструктивные и провокационные действия Баку препятствуют этому процессу.

Карен Назарян ответил на многочисленные вопросы присутствующих, касающиеся актуальных региональных проблем.

Было достигнуто соглашение о продолжении встреч в таком формате для обсуждения вопросов повестки дня.