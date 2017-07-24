В Арцахе Вардавар отпраздновали вместе с туристами

В Арцахе праздник Вардавар собрал людей в Тигранакерте. По инициативе Госкомитета по туризму и Министерства экономики Аецаха, в рамках программы «Открой для себя свою страну», был организован тур представителей армянских СМИ в Тигранакерт. Арцахцы были воодушевлены, приехавшие из-за рубежа туристы – впечатлены. Это был их первый визит в Армению, и впервые они приняли участие в празднике окропления друг друга водой. На празднике царило веселье, сопровождаемое песнями и плясками. «Арменпресс» представляет кадры с праздника Вардавар в Тигранакерте.