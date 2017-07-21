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Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию компании «Allianz Group»


Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня регионального директора компании «Allianz Group»  Антуана Иссая и возглавляемую им делегацию. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Компания оказывает финансовые услуги в сферах страхования и управления активами.

Собеседники обсудили возможности сотрудничества в сфере страхования.

Региональный директор «Allianz Group» отметил, что компания заинтересована в развитии деятельности в Армении, а также в выходе на рынки третьих стран через республику. 

Премьер Армении, приветствуя заинтересованность «Allianz Group», коснулся инициированных правительством РА реформ в различных сферах и в частности политики по поощрению иностранных инвестиций.

Карен Карапетян отметил, что правительство готово обсудить перспективы представляющих обоюдный интерес программ.

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