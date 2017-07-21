Объявленный в розыск по делу о смерти психолога Рубена Погосяна обнаружен и задержан. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян.

«Объявленный в розыск по делу о смерти психолога Рубена Погосяна Г.Амбарцумян обнаружен и задержан »,- сообщил начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян.

Погосян скончался в четверг в Ереване. Он был госпитализирован в понедельник с диагнозом «резаная рана лица, многочисленные ранения, кровотечение».

По уголовному делу добыты фактические данные о том, что тяжкие телесные повреждения профессору в его рабочем кабинете нанес посетитель психологического центра Г. Амбарцумян (1983 года рождения).

На основе добытых доказательств следователь 20 июля принял решение о его привлечении в качестве обвиняемого по пп. 2 и 14 ч. 2 ст. 112 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица или его близких в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») Уголовного кодекса РА.

Следователь представил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство было удовлетворено. В отношении Г. Амбарцумяна ведется розыск.

«Соответствующим подразделениям Полиции дано поручение предпринять меры, направленные на обнаружение разыскиваемого и передачу его органу, осуществляющему производство. Предварительное следствие продолжается», – говорится в сообщении.

Основателю Центра психологических услуг «АЙГ», преподавателю Армянского государственного педагогического университета, психологу Рубену Погосяну 17 июля нанесли ножевые ранения в его собственном офисе. Как передала пресс-служба Полиции, Рубен Погосян потерял много крови от полученных колото-резаных ранений и был госпитализирован. Рубен Погосян скончался в больнице в ночь на четверг, 20 июля.