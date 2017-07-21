Праздник вина, «Тнджре», Эйр-Фест: Арцах развивает приуроченный к мероприятиям туризм

Арцах диверсифицирует свои туристические возможности и развивает приуроченный к мероприятиям туризм. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник программы управления туризмом Минэкономики Арцаха Артак Григорян.

«По моему мнению, вопрос надо рассматриваять в 2 плоскостях. Во-первых, надо отметить, что в жизни народов с богатой культурой происходят интересные события и мероприятия. Во-вторых, можно ли эти события и мероприятия использовать с целью создания туристического продукта, и насколько они интересны для туристов. Сегодня в Арцахе наблюдается интерес к приуроченному к мероприятиям туризму, тем более, что намечена цель представить интересные события и мероприятия более организованно»,- сказал начальник программы управления туризмом Минэкономики Арцаха Артак Григорян.

В течение этого года уже состоялось несколько мероприятий. Начало туристического сезона в Арцахе совпадает со втоеыми майскими праздниками, в ходе которых организуются концерты, выставки и прочие культурные мероприятия. В них принимают участие и туристы из Армении и из-за рубежа.

Кроме того, недавно в Арцахе прошел воздушный фестиваль «Арцах-Эйр-Фест», что внесло оживление в культурную жизнь Арцаха: интерес к мероприятию подсказывает, что есть потенциал для провозглашения его ежегодным.

В будущем планируется провести еще несколько подобных фестивалей и мероприятий.

Фестиваль Арцахского вина

В Селе Тох в третью субботу сентября проводится ежегодный Фестиваль Арцахского вина. Частью фестиваля является культурная программа – концерт, этннические песни и пляски, выставка-продажа поделок, аукцион и пр. Кроме того, жители окрестных сел и тохцы организуют продажу своей продукции.

День независимости

День независимости – 2-е сентября, считается одним из самых торжественных праздников. В этот день праздничные мероприятия происходят повсюду. В конце – фейерверки и салюты.

Фестиваль классической музыки «Тнджре»

Фестиваль классической музыки «Тнджре» собирает как известных, так и молодых исполнителей из Арцаха и разных стран мира – Германии, Италии, Финляндии, Голландии и пр.

Ярмарка урожая

На второе воскресенье октября назначен праздник – День сельского хозяйства. В Степанакерте проводится Ярмарка урожая с участием более 200 продавцов своей продукции из всех точек Арцаха.

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