Министр по вопросам труда и соцобеспечения Армении Артем Асатрян доложил президенту Армении о проводимых в сфере реформах

Во время рабочей встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном министр труда и социальных вопросов РА Артем Асатрян сегодня доложил о ходе выполнения поручений главы государства, коснувшись в том числе работ в сфере соцзащиты и планируемых системных изменений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В связи с проведенными в сфере пенсий, пособий и других денежных выплат работами министр особо выделил работы с целью уточнения данных пенсионеров, совершенствования информационных инфраструктур сферы, увеличения средств, предоставляемых отдельным категориям военнослужащих и членам их семей. Министр отметил также, что с целью повышения адресности расходов пересмотрены условия и порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Президент Саргсян поручил ускорить работы и по уточнению учета трудового стажа, сведению к минимуму возможных случайных либо умышленных ошибок, повышению ответственности, а также расширению круга социальных услуг, предоставляемых гражданам в режиме онлайн.

Министр Асатрян доложил также, что коренным образом пересматриваются методика и подходы оценки необеспеченности семей и предоставления социальной поддержки. Доклад министра труда и социальных вопросов Армении касался также работы в направлении формируемой новой системы в сфере медико-социальной экспертизы.

Обратившись к реформам, проводимым в сфере защиты детей, министр А. Асатрян отметил, что до конца 2017 года планируется реорганизовать 6 учреждений с круглосуточным пребыванием в дневные центры поддержки семьи и детства.

Министр также сообщил, что на данный момент полному изменению подвергается Трудовой кодекс Армении, проводятся работы по созданию необходимых институциональных основ с целью сохранения позитивных тенденций в демографической ситуации и предотвращения негативных тенденций.

Отметим, что данные изменения проводятся в исполнение поручения президента Армении, данного на заседании Совета национальной безопасности РА в декабре 2016 года – при обсуждении вопроса касательно реализации Стратегии демографической политики РА и списка мероприятий для обеспечения реализации Стратегии (2009-2035гг.).

В ходе рабочей встречи с президентом Армении А. Асатрян представил также действия, планируемые для повышения адресности и эффективности программ социальной защиты, которые предполагают внедрение новых информационных технологий, автоматизированных систем, систем мониторинга и оценки.