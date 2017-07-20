Правительство Армении одобрило законопроект о соглашении с РФ об объединенной группировке войск

Правительство Армении в ходе состоявшегося сегодня, 20 июля, заседания одобрило законопроект о ратификации соглашения с Россией об объединенной группировке войск, подписанного в Москве 30 ноября 2016 года. Как передает «Арменпресс», законопроект в надлежащем порядке будет представлен в НС Армении. Законопроект был представлен на заседании правительства Армении МО Армении.

Госдума РФ ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск 14 июля.

Соглашение и приложение к нему определяют предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск РФ и Армении.

Отмечается, что объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Объединенную группировку составляют органы управления и войска вооруженных сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану. Уполномоченными органами по реализации соглашения являются министерства обороны РФ и Армении, они определяют состав объединенной группировки на основе анализа военно-политической обстановки и с учетом направления потенциальных угроз.

Устанавливается, что планирование применения объединенной группировки ведется в мирное время на основании совместной директивы генеральных штабов вооруженных сил сторон.

План ее применения разрабатывается командованием и оперативной группой, выделяемой из состава российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Армения, и утверждается начальниками генеральных штабов вооруженных сил сторон.

К основным задачам объединенной группировки относятся своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обеих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды.