Парламент Ирана ратифицировал соглашение о совместной с Арменией эксплуатации таможенных ворот Мегри-Нордуз»

Парламент Ирана на пленарном заседании 19 июля ратифицировал подписанное между правительствами ИРИ и Армении соглашение «О совместной эксплуатации таможенных ворот Мегри-Нордуз».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство Mehr, «за» проголосовало 145 депутатов, «против» - 3 депутата, еще 3 воздержавшихся. На момент голосования в законодательном органе присутствовало 203 депутата.

Члены парламента ИРИ накануне также утвердили Стратегический законопроект сотрудничества Иран-Армения. Этим законопроектом предусмотрено развитие не только армяно-иранских отношений, но и сотрудничества ИРИ с ЕАЭС.