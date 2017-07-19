Находящаяся в Москве делегация во главе с председателем НС РА А.Баблояном встретилась с предствителями армяянской общины

18 июля находящаяся в Москве делегация во главе с Председателем НС РА А.Баблояном посетила Кафедральный собор Преображения Господня Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Парламентарии встретились с представителями армянской общины и обсудили многочисленные вопросы, по которым члены делегации представили свои точки зрения. Глава парламента высоко оценил роль армянской общины в укреплении связей между двумя дружественными народами, в сохранении армянства и национальных ценностей.

Члены делегации, возглавляемой Председателем НС РА А.Баблояном, возложили венок к могиле Неизвестного солдата.