Состоялась незапланированная встреча Эрдогана с Йылдырымом: возможны изменения в составе правительства Турции

19-го июля президент Турции Эрдоган принял в своей резиденции премьер-министра Турции Бинали Йылдырым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

В сообщении сказано, что во время этой незапланированной встречи Эрдогана с Йылдырымом обсуждался вопрос возможных изменений в составе правительства Турции: предполагается смена 3-5 министров.

Разговоры о возможных изменениях в составе правительства Турции начались еще после того, как Эрдоган вновь взял на себя руководство партией власти «Справедливость и развитие».

В соответствии с закулисными слухами, пресс-секретарь президента Турции может быть назначен министром ИД, сменив Чавушоглу. Вице-премьера Мехмета Шимшека сменит министр энергетики Берат Албайрак – зять Эрдогана. Министр по делам ЕС Омер Челик и министр юстиции Бекир Боздаг сохранят свои позиции, получив еще и статусы вице-премьеров.