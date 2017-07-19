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Состоялась незапланированная встреча Эрдогана с Йылдырымом: возможны изменения в составе правительства Турции


19-го июля президент Турции Эрдоган принял в своей резиденции премьер-министра Турции Бинали Йылдырым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет».

В сообщении сказано, что во время этой незапланированной встречи Эрдогана с Йылдырымом обсуждался вопрос возможных изменений в составе правительства Турции: предполагается смена 3-5 министров.

Разговоры о возможных изменениях в составе правительства Турции начались еще после того, как Эрдоган вновь взял на себя руководство партией власти «Справедливость и развитие».

В соответствии с закулисными слухами, пресс-секретарь президента Турции может быть назначен министром ИД, сменив Чавушоглу. Вице-премьера Мехмета Шимшека сменит министр энергетики Берат Албайрак – зять Эрдогана. Министр по делам ЕС Омер Челик и министр юстиции Бекир Боздаг сохранят свои позиции, получив еще и статусы  вице-премьеров.

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