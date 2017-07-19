Армянские юноши стали бронзовыми призерами Всемирной олимпиады по робототехнике в США

Команда центра «Тумо» из Армении стала бронзовым призером Всемирной олимпиады по робототехнике в Вашингтоне. Как передает «Арменпресс» , представляющая Армению команда Центра креативных технологий «Тумо» заняла третье место, удостоившись бронзовой медали, на Всемирных олимпийских играх по робототехнике FIRST Global в Вашингтоне.

В Олимпиаде принимали участие команды из 163 стран мира, команда Центра «Тумо» уступила только объединенной команде Европы и команде Польши.

В этом году участникам олимпиады предложили спроектировать робота, который сможет осуществить ряд инженерных задач по «обеспечению доступа к чистой воде», причем, в сотрудничестве с международным союзаом роботов.

Представляющая Армению команда Центра креативных технологий «Тумо» уступила лишь Сборной команде европы и команде Польши. Члены команды – питомцы Центра креативных технологий «Тумо» в возрасте 14-18 лет Левон Балагезян, Мария Тер-Минасян, Давид Ованнисян, Тигран Киракосян, Арам Маданцян, Лилит и Ашот Тарумяны, руководитель команды – Айк Восканян. Комада прибудет в Ереван 21-го июля, в 13։45.