Национальное собрание Арцаха избирает президента республики

Сегодня, в 11:00, в Степанакерте — в здании Национального Собрания Арцаха — началось специальное заседание, по итогам которого должен быть избран президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.



Как передает «Арменпресс», Национальное собрание Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) сегодня, 19 июля, на специальном заседании в 11:00 изберет президента.



На должность президента Республики Арцах выдвинуты две кандидатуры: Эдуард Артаваздович Агабекян (от фракции «Движение-88») и Бако Саакович Саакян (от фракций «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия»).



Согласно части 1 статьи 168 Конституции Республики Арцах, не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до завершения полномочий действующего президента Республики, Национальное собрание по предложению фракций избирает президента Республики, который пребывает в должности до истечения срока полномочий действующего Национального собрания.



Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее 35 лет, последние десять лет являющееся гражданином только Республики Арцах, постоянно проживающее в Республике Арцах последние десять лет и обладающее избирательным правом.

Выборы состоятся в соответствии с принятой 20 февраля 2017 года новой конституцией, предусматривающей переход от полупрезидентской к президентской форме правления. После 2020 года пройдут общенациональные выборы, и президент будет избираться на пятилетний срок.

В начале специального заседания парламента НКР будет сформирована счетная комиссия, после чего кандидаты выступят и представят свои программы. После выступлений депутаты НС смогут задать вопросы кандидатам.

Далее состоится тайное голосование. Избранным будет считаться тот кандидат, который получит 2/3 голосов депутатов. Таким образом, для избрания кандидата на пост президента будет достаточно 21-го голоса из общего числа голосов 33 депутатов.

Три из парламентских фракций - «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия», поддержали кандидатуру действующего президента Бако Саакяна. В сумме у депутатов из этих фракций 28 голосов.