Ни в одной из воинских частей АО НКР не было инцидентов: опровержение МО НКР

Распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что 17 июля в Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) произошла стрельба и были ранены офицер и солдат, не соответствуют действительности. Об этом сообщил Арменпресс пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сенор Асратян, подчеркнув, что такого инцидента не произошло ни в одной военной части Арцаха.

«Как обычно, Азербайджан посредством такой дезинформации просто пытается представить свои желания в качестве реальности, пытаясь ввести в заблуждение как свое, так и наше общество», - сказал он.