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В 2020 году в Армении ВВП на душу населения составит 4.700 долларов


В 2020 году в Армении ВВП на душу населения составит 4.700 долларов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал  министр финансов Армении Вардан Арамян. По его словам, в 2016 году ВВП на душу населения в Армении составил 3.500 долларов. На ближайшие годы по росту по этому показателю запланированы следующие цифры:   в 2018 году - 4.7%, в 2019 году - 5.4%, в 2020 году -  5.7%.

«В 2020 году в Армении ВВП на душу населения составит 4.700 долларов, однако, это при тех условиях, если не будет изменений в курсе валют. Страны с плавающими курсами валют не ставят прогнозов по макроэкономическим показателям: они ставят прогнозы по расчетам, а у нас расчетным является курс доллара, равный 480 драмам»,- сказал  министр финансов Армении Вардан Арамян. По его словам, если экономический рост в размере 5,7% является реальным выражением показателя, то для выражения номинала ВВП следует учесть и дефлятор.

Как сказал  министр финансов Армении Вардан Арамян, 2 года подряд экономика Армении испытывала отрицательное воздействие внешних факторов, и сценарий на ближайшие годы следует важному правилу – создать базис для высокого экономического роста. Акцент надо ставить на более объемные капитальные расходы, проявляя консерватизм в отношении текущих расходов.

«Для обеспечения высоких показателей экономического роста, надо, в дополнение к макроэкономическому менеджменту, осуществить реформы на микроэкономическом уровне, что усилит экономический базис»,- сказал  министр финансов Армении Вардан Арамян.

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