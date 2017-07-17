В Армении уже нет личностно-централизованной власти: президент Армении Серж Саргсян ответил на вопрос, займет ли он пост премьер-министра в 2018 году
10:46, 17 Июль, 2017
В Армении уже нет личностно-централизованной власти. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в ответ на вопрос, займет ли он пост премьер-министра в 2018 году в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения».
«Я многократно искренне говорил, что никогда не задумывался, какой будет следующая сфера моей деятельности. Так же я продолжаю думать сейчас. Есть еще очень много времени», – заявил президент Армении Серж Саргсян в ответ на вопрос, займет ли он пост премьер-министра в 2018 году.«В нашей стране имел место политический процесс – выборы. В нашей стране уже совершен переход к парламентской модели государственного управления. Своего кандидата на пост премьера выдвинет политическая сила, обладающая большинством в парламенте. Конечно, от личностей зависит многое, однако в Армении уже власть не строится вокруг личности. Считаю, что это заслуга нашего народа. Позитивное влияние этого, считаю, наш народ увидел после выборов. Впервые народ не собрался и не заявил, что сейчас они будут делать революцию», – отметил он.
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