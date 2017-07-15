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Приказом президента РА утверждена Концепция управления природными ресурсами РА


Приказом президента  РА  Сержа  Саргсяна  сегодня утверждена  Концепция  управления  природными  ресурсами РА.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.



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