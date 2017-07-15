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Пострадавших в Хургаде гражданок РА перевезут в лучшую больницу Каира – МИД РА


Пострадавших в  Хургаде гражданок  РА  перевезут в  лучшую больницу  Каира – МИД РА. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает микроблог МИД РА.

«Пострадавших в  Хургаде гражданок  РА  спецрейсом  перевезут в  лучшую больницу  Каира. Там и будет оказана максимально квалифицированная медпомощь», – сообщает МИД РА.

 Ранее в беседе  с  Арменпресс пресс-спикер МИД РА  Тигран Балаян отметил, что одна из них находится  в  реанимации.

«Одна из женщин находится  в  реанимации, а  другую выпишут завтра», - сказал Балаян, добавив, что информации о времени их возвращения на  родину  нет. 

Накануне в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

  Известно, что преступник ворвался в  отель со стороны  моря. Он нападал на женщин разных национальностей.

 

 

 



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