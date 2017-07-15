Пострадавших в Хургаде гражданок РА перевезут в лучшую больницу Каира – МИД РА. Как передает Арменпресс, об этом сообщает микроблог МИД РА.

«Пострадавших в Хургаде гражданок РА спецрейсом перевезут в лучшую больницу Каира. Там и будет оказана максимально квалифицированная медпомощь», – сообщает МИД РА.

Ранее в беседе с Арменпресс пресс-спикер МИД РА Тигран Балаян отметил, что одна из них находится в реанимации.

«Одна из женщин находится в реанимации, а другую выпишут завтра», - сказал Балаян, добавив, что информации о времени их возвращения на родину нет.

Накануне в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

Известно, что преступник ворвался в отель со стороны моря. Он нападал на женщин разных национальностей.