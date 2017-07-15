Премьер-министр принял представителей компаний-инвесторов в IT-сферу Армении

Сегодня премьер-министр РА Карен Карапетян принял представителей компаний-инвесторов в IT-сферу Армении – вице-президента компании IDS Альберико Паренте и учредительного директора компании TDS Ваана Шакаряна. 14 июля указанные компании объявил о начале сотрудничества в IT-сфере и инвестиции €10 млн на создание научно-исследовательской лаборатории и новой ветви производства IT-технологий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер приветствовал новую инвестиционную программу в IT-сфере республики, высоко оценив активную работу, проделанную Фондом развития Армении. Подчеркнув, что в Армении создан хороший фундамент для научно-исследовательской деятельности, Альберико Паренте отметил, что на начальном этапе компания будет инвестировать в форензические исследования, но на этом не ограничится.

Альберико Паренте и Ваан Шакарян изложили Карену Карапетяну детали инвестиционной программы. Она рассчитана на 5 лет, и по мере расширения объемов будет создан отдельный центр. Проект стал возможным также в результате того, что был первым пунктом заседания армяно-итальянской межправительственной комиссии, установления двусторонних связей в рамках форума Армения-Италия и достижения конкретных договоренностей.