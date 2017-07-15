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Премьер-министр принял представителей компаний-инвесторов в IT-сферу Армении


Сегодня премьер-министр РА Карен Карапетян принял представителей компаний-инвесторов  в  IT-сферу Армении – вице-президента  компании IDS Альберико Паренте и учредительного директора  компании TDS Ваана Шакаряна. 14 июля указанные компании объявил о начале  сотрудничества в IT-сфере и инвестиции  €10  млн на создание научно-исследовательской лаборатории и новой  ветви производства IT-технологий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, премьер приветствовал новую инвестиционную программу в IT-сфере республики, высоко оценив активную работу,  проделанную Фондом развития  Армении. Подчеркнув, что в  Армении создан хороший  фундамент для научно-исследовательской деятельности, Альберико Паренте  отметил, что на начальном этапе компания будет инвестировать в форензические исследования, но на  этом не  ограничится.

Альберико Паренте   и Ваан Шакарян изложили Карену  Карапетяну  детали инвестиционной программы. Она рассчитана  на 5  лет, и по мере расширения объемов будет создан отдельный  центр. Проект стал возможным также  в  результате того, что был  первым пунктом заседания армяно-итальянской межправительственной комиссии, установления двусторонних связей в  рамках форума Армения-Италия и достижения  конкретных договоренностей.

 



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