Сайт E-draft.am обеспечит участие представителей гражданского общества в законотворчестве

2-го сентября 2016 гоода правительство Армении приняло решение N 1134-Ն о внесении изменений в решение правительства Армении от 25-го марта 2010 года N 296-Ն, которым был создан единый сайт, где публикуются проекты закоонодательных инициатив. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала замначальника управления антикоррупционной политики и разработки политики УИТУ Диана Казарян. По ее словам, этот сайт стал площадкой, на которой будет обеспечено участие представителей гражданского общества в законотворчестве.

-Представьте, пожалуйста, суть этого сайта, какие там размещены материалы и что это дает обществу?

-В сайте публикуются все разрабатываемые ведосмтвами Армении нормативные правовые акты. Граждане могут ознакомиться с законопроектами и принять участие в законотворчестве.

-В чем преимущества этого сайта?

- В сайте граждане могут ознакомиться с законопроектами, а если они там зарегистрированы – то и представить свои предложения и замечания, которые будут включены в пакет предложений и замечаний. Можно будет он-лайн следить за судьбой законопроектов и пр. До создания сайта www.e-draft.am общество не было информировано о процессе законотворчества, или же знало об этом недостаточно, что не позволяло гражданам представлять свои предложения и замечания.

-Как может гражданин узнать, было ли принято или отклонено его предложение, получает ли он информацию о дальнейшей судьбе своего предложения?

-Не позже, чем через 2 дня после получения предложения или замечания, на сайте ведомство, ответственное за конкретный законопроект, подтверждает факт получения сообщения.

Затем разработчик включает полученное сообщение в пакет предложений и замечаний к кмонкретному документу, гражданин имеет возможность увидеть, что из предложенного им было принято во внимание или отклонено.

-Гражданское общество всегда выражает недовольство тем, что законы не проходят общественного обсуждения. Позволяет ли сайт www.e-draft.am организовать общественные обсуждения в сети?

-Да, в сайте есть и отдел обсуждений, где представлены материалы, по которым ведомства хотят провести общественное обсуждение. Кстати, в сайте есть возможность ознакомиться со статистикой по законотворческой деятельности ведомств. Интерфейс сайта максимально ушрощен, что обеспечивает доступ гражданам, не имеющим специальных технических навыков и познаний. Большой интерес сайт представляет и для преподавателй и студентов, научных сотрудников, которые могут почерпнуть в нем материалы для своей деятельности. Сайт дает возможность подписки, и абонент будет получать соответствующие уведомления.