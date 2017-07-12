Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял всемирно известного скрипача Максима Венгерова

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял всемирно известного скрипача, лауреата многих авторитетных премий Максима Венгерова, который прибыл в Армению для участия в гала-концерте первого Международного конкурса-фестиваля "Армения", который проводится в Ереване 4-12 июля с.г. по инициативе Государственного молодёжного оркестра Армении и Европейского фонда содействия искусству. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Приветствуя известного деятеля культуры в Армении, Президент Саргсян с удовлетворением отметил, что в рамках фестиваля в очередной раз армянскому зрителю предоставлена возможность насладиться высоким искусством виртуозного скрипача, дирижёра Максима Венгерова, восхититься его искусством и вновь почувствовать тёплое отношение маэстро к армянскому народу. Фестивали и концерты классической музыки, которые регулярно проходят в Армении с целю способствовать музыкальному образованию и воспитанию, в особенности, среди молодёжи, по мнению Президента, свидетельствуют об отношении армянского народа к истинным ценностям и вечному высокому искусству.Серж Саргсян высоко оценил большой вклад в дело музыкального образования среди молодёжи как Максима Венгерова, так прибывших до нынешнего времени в Армению многих авторитетных музыкантов и выразил благодарность за то, что своим примером воодушевляют молодых армянских исполнителей, проводят для них уроки мастерства. "Мы, конечно, благодарны, что Вы в 2015году в Брюсселе приняли участие в концерте, посвящённом 100-летию Геноцида армян, что ещё раз подтверждает Вашу верность общечеловеческим ценностям", - сказал на встрече с Максимом Венгеровым Президент Республики."Уважаемый Президент, как музыканту мне приятно слышать о тех очень важных для меня ценностях, о которых Вы сказали.Любое государство, которое ценит общечеловеческие культурные ценности, в частности, музыку, по-моему, имеет большую перспективу и хорошее будущее в любой сфере.Очень благодарен Вам за поддержку культуры, особенно, музыки. С нетерпение жду своего ереванского концерта и надеюсь вновь получить тёплое отношения армянского зрителя", - сказал знаменитый музыкант Максим Венгеров.