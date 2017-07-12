Депутаты парламента Швеции впервые обвинили Эрдогана в совершении геноцида и представили в прокуратуру иск

Группа шведских депутатов подала жалобу на президента Турции Реджепа Эрдогана, обвинив его в совершении геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений. Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание Independent.

Это первая аналогичная жалоба в Швеции, которая была подписана пятью депутатами «Левой» и «Зеленой» партий страны.

Иск, в частности, касается конфликта с курдским меньшинством на юго-востоке Турции, который был усугублен возобновлением боевых действий между курдскими повстанцами и турецкими силами.



«Мы - пять законодателей, подавших жалобу, требуем наказания за геноцид, преступления против человечности и военные преступления», - заявила на пресс-конференции в Стокгольме член парламентской партии «Зеленые» Анника Лиллеметс.



В жалобе, поданной в шведскую прокуратуру, в частности указываются имена Эрдогана и нескольких турецких министров, а также премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.



Шведский закон, принятый в 2014 году, позволяет судам страны судить случаи предполагаемых преступлений против человечности, независимо от того, где они были совершены и кем.



Закон гласит, что «любой, кто убивает, причиняет серьезную боль или травму для полного или частичного уничтожения национальной или этнической группы людей» виновен в геноциде.



Как отметили представители шведской прокуратуры, они решат, следует ли инициировать предварительное расследование, добавив, что это может занять некоторое время.



Законодатели заявили, что если прокуроры решат начать расследование, в Швеции может быть выписан ордер на арест Эрдогана.

Предствитель партии «Зеленых» Карл Шлиттер выразил надежду, что о подобном шаге подумают и в других европейских странах. «Если Эрдогану препятствуют в его путешествиях по Европе и в попытках повлиять на политику в европейских странах, то, надеюсь, это окажет на него влияние»,- сказал он.