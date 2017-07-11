Перевернулся микроавтобус рейса Ереван-Анапа: трое пассажиров госпитализированы

В Ставрополье перевернулся микроавтобус рейса Ереван-Анапа с гражданами Армении. В салоне автомобиля находились семь граждан Армении.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на краевое управление ГИБДД, 11 июля в первом часу дня на 271 километре федеральной трассы "Кавказ" в Ставропольском крае перевернулся микроавтобус.



Водитель "Мерседеса" ехал со стороны Минвод, не справился с управлением и наехал на отбойное ограждение. После столкновения с преградой автомобиль перевернулся.



Водитель и двое пассажиров попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Среди граждан Армении на борту микроавтобуса были: водитель – Сейран Шахвердян, 1961 г.р., пассажиры – Арсен Азизян, 1961 г.р., Софик Алоян, 1985 г.р., которых госпитализировали в Невинномысскую больницу. Прочие продолжили путь на других транспортных средствах.

Врачи оценили состояние пострадавших как средней тяжести.