Степанакерт ожидает услышать позицию международного сообщества по поводу встречи Налбандян-Мамедьяров
Встреча министров ИД Армении и Азербайджана очень важна в контексте озвучивания позиции международного сообщества. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян. «Мы всегда высоко ценили любые подобные встречи. От этих встреч, конечно, трудно ожидать окончательного, всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта. Все это невозможно, учитывая деструктивное, ненормальное поведение Азербайджана. То, что подобные встречи важны в свете установления мира и стабильности – это однозначно. Кроме того, это не только встреча министров ИД Армении и Азербайджана - она очень важна в контексте озвучивания позиции международного сообщества. В Минской группе ОБСЕ состоят 3 постоянных члена Совбеза ООН»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.Ранее пресс-служба МИД РА подтвердила, что по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля в Брюсселе министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
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