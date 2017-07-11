Теван Погосян не имеет особых ожиданий от встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Политолог, бывший депутат парламента Теван Погосян не связывает каких-либо ожиданий с предстоящей сегодня, 11 июля, встречей глав МИД Армении и Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами.

Более того, по словам Тевана Погосяна, от встреч с азербайджанской стороной можно что-то ожидать, если эти встречи будут трехсторонними, с участием представителей Республики Арцах.

«Ожидания будут, когда услышим, что встречаются руководители МИД Арцаха, Армении и Азербайджана. Сегодня могут говорить лишь о соблюдении венских и санкт-петербургских договоренностей. В информационном поле будут взаимные нападки. Думаю, что в интересах Минской группы ОБСЕ будет организация встречи на более высоком уровне»,- сказал он.

Как отметил Теван Погосян, пока карабахская война не закончилась, от противника можно ожидать всего.

Ранее пресс-служба МИД РА подтвердила, что по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля в Брюсселе министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.