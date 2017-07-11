Визиты деятелей из Европы продолжатся: Интервью с руководителем комитета Айдата Европы

Комитет Айдата Европы продолжит оповещать депутатов Европарламента и парламентов стран Европы о нападенях азербайджанских ВС и нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал руководитель комитета Айдата Европы Гаспар Карапетян. По его словам, нельзя исключать возможность повторения военных действий, подобных апрельским событиям 2016 года, однако, надо сделать все, чтобы подобное не повторилось.

-Г-н Карапетян, кончается первое полугодие 2017 года. Что вы можете выделить в работе комитета Айдата Европы? Какие были основные акценты?

-В 2017 году были важные инициативы, в феврале на референдум в Арцахе была послана делегация наблюдателей в составе 8 человек. они посетили 48 избирательных участков. По окончании референдума были опубликованы доклады наблюдателей с положительными оценками. Наш офис послал эти доклады международным инстанциям. Это была вторая подобная акция, целью которой является показать, что в Арцахе действуют принципы демократии и построения демократического государства – даже в условиях непризнанности.

1-го мая офис комитета Айдата Европы организовал визит в Брюссель предводителя армянской епархии Берио архиепископа Шаана Саргсяна и представителя армянской общины Алеппо Каро Юзбашяна. Были организованы встречи, широкое освещение в прессе с целью оповещения европейской общественности о проблемах сирийских армян.

В мае состоялось совещание органов Айдата, на котором были обсуждены вопросы деятельности нашей организации в Европе и предстоящие задачи.

По случаю 15-летия организации нашего офиса в Брюсселе состоялось совещание, на котором присутствовали представители политических кругов, международных организаций и пр. Хотел бы прокомментировать изменения в администрации комитета Айдата Европы: Пето Демирчяна сменил Арут Ширинян.

- Комитет Айдата Европы продолжает организовывать посещения деятелей из Европы в Арцах. Продолжатся ли они?

-Да визиты продолжаются и будут продолжаться, поскольку Арцах является самой важной нашей миссией на данном этапе, последний такой визит состоялся буквально на днях: в 2017-м году это был третий визит такого урованя. За последние 2 года Арцах посетили только из Бельгии 22 депутата.

- Каковы главные результаты таких визитов?

-Как вы знаете, геополитическое положение Арцаха и турецко-азербайджанская блокада держат Арцах в изоляции,- как политической, так и экономической и социальной. Седовательно, надо создать условия для посещения Арцаха политическими деятелями и журналистами, которые, став очевидцами событий и ситуации, смогут донести информацию до нужных инстанций. Наш офис будет работать над этим и в дальнейшем.

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