Погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха

На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении, 10 июля, в районе 17:40 часов, в результате выстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Вазген Жирайрович Погосян (1997 года рождения).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, ведется следствие для уточнения обстоятельств инцидента.

«Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свое соболезнование членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам», - говорится в сообщении АО НКР.