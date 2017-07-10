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Вице-спикер НС Армении Арпинэ Оганнисян приняла представителей Венецианской комиссии


Вице-спикер НС Армении Арпинэ Оганнисян приняла представителей Венецианской комиссии. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

10 июля вице-спикер НС А.Оганнисян приняла представителей экспертной группы Судебного кодекса (СК) РА Европейской комиссии (Венецианской комиссии) “Демократия через право”.

Приветствуя гостей, вице-спикер НС отметила существующие традиции эффективного сотрудничества Армении с  Венецианской комиссией и в этом контексте подчеркнула взаимодействие с ВК в процессе проведения конституционных реформ в РА.

В ходе встречи стороны обратились к ключевым положениям проекта нового СК РА, детально обсудили   нуждающиеся в уточнении и совершенствовании статьи.

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