Заседание Армяно-белорусской межправительственной комиссии состоится осенью

7 июля министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян встретился с послом Беларуси в Армении Игорем Назаруком.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства экономического развития и инвестиций РА, посол Назарук поздравил министра с переизбранием и принятием Программы правительства. Сурен Караян и Игорь Назарук обсудили вопросы, связанные с увеличением товарооборота между Арменией и Беларусью.

Посол подчеркнул, что налицо признаки роста, и белорусская сторона готова стимулировать товарооборот всеми эффективными способами. Состоялся также обмен мыслями относительно политики импортозамещения в рамках ЕАЭС.

В ходе встречи Сурен Караян и Игорь Назарук обсудили вопросы организации заседания Армяно-белорусской межправительственной комиссии. Достигнута договоренность провести его осенью-2017. В этом контексте собеседники рассмотрели также привлечение бизнес-кругов. Сурен Караян подчеркнул, что чрезвычайно важны контакты, сотрудничество и обмен опытом бизнес-кругов двух республик.