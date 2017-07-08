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Заседание Армяно-белорусской межправительственной комиссии состоится осенью


7 июля  министр экономического развития  и инвестиций  РА Сурен Караян встретился с послом Беларуси в Армении Игорем Назаруком.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства экономического развития  и инвестиций  РА, посол Назарук поздравил министра с переизбранием и принятием Программы правительства. Сурен Караян и Игорь Назарук обсудили вопросы, связанные с  увеличением товарооборота  между  Арменией и Беларусью.  

  Посол подчеркнул, что налицо признаки роста, и белорусская сторона готова стимулировать товарооборот всеми эффективными способами. Состоялся  также обмен мыслями относительно политики импортозамещения в  рамках ЕАЭС.

В ходе  встречи Сурен Караян и Игорь Назарук обсудили вопросы организации заседания  Армяно-белорусской межправительственной  комиссии. Достигнута  договоренность провести его осенью-2017. В этом контексте собеседники рассмотрели также привлечение бизнес-кругов. Сурен Караян подчеркнул, что чрезвычайно важны контакты, сотрудничество и обмен опытом бизнес-кругов двух республик. 



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