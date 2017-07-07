Политолог считает причиной эскалации Азербайджаном ситуации статью в болгарской прессе и саммит G20
Эскалация Азербайджаном ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения обусловлена скандалом в болгарской прессе и встречами G20 в Гамбурге. В беседе с Арменпресс такое мнение выразил политолог Александр Маргаров.
«Эти шаги Азербайджана были прогнозируемы, так как бывают события, в случае которых подобные действия ожидаемы. Это обусловлено статьей в болгарской прессе, в которой Азербайджан фактически обвиняется в поддержке террористов, и встречами G20, чтобы привлечь внимание на карабахский конфликт, в том случае, когда две мировые сверхдержавы и Франция являются непосредственными участниками урегулирования этого конфликта», - сказал политолог.
Он также подчеркнул циничное поведение Азербайджана, когда эта страна размещает свои военные позиции в гражданском населенном пункте, что, по словам политолога, напоминает политики террористической группировки «Исламское государство».«Таким образом Азербайджан ставит под угрозу жизнь собственных граждан, и пытается свалить вину на того, кто не виновен. Вина за гибель гражданских лиц Азербайджана лежит на администрации этой страны», - подчеркнул Маргаров.