Политолог считает причиной эскалации Азербайджаном ситуации статью в болгарской прессе и саммит G20

Эскалация Азербайджаном ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения обусловлена скандалом в болгарской прессе и встречами G20 в Гамбурге. В беседе с Арменпресс такое мнение выразил политолог Александр Маргаров.

«Эти шаги Азербайджана были прогнозируемы, так как бывают события, в случае которых подобные действия ожидаемы. Это обусловлено статьей в болгарской прессе, в которой Азербайджан фактически обвиняется в поддержке террористов, и встречами G20, чтобы привлечь внимание на карабахский конфликт, в том случае, когда две мировые сверхдержавы и Франция являются непосредственными участниками урегулирования этого конфликта», - сказал политолог.

Он также подчеркнул циничное поведение Азербайджана, когда эта страна размещает свои военные позиции в гражданском населенном пункте, что, по словам политолога, напоминает политики террористической группировки «Исламское государство».

», - подчеркнул Маргаров.