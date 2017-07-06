Круг дружбы Литовская Республика-Республика Арцах провела первые встречи

Рабочий визит депутатов Национального собрания Республики Арцах Давида Мелкумяна и Людмилы Барсегян в Литовскую Республику продолжается.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в Сейме Литвы они встретились с членами парламентского круга дружбы «Армения-Литва», в ходе которой были обсуждены перспективы обмена опытом в парламентском формате, вопросы региональной и международной безопасности. Обе стороны подчеркнули важность информирования общественно-политических кругов Литвы относительно Арцаха.

Председатель круга дружбы «Армения-Литва» Повилас Урбшис, коснувшись карабахской проблемы, подчеркнул необходимости ее мирного урегулирования в контексте региональной и международной безопасности.

Депутаты Национального собрания Республики Арцах представили литовским коллегам информацию о процессе становления демократических институтов, систематической деятельности в этом направлении и всяческом воспрепятствовании Азербайджана процессу мирного урегулирования путем периодического обострения ситуации на линии соприкосновения.

Особое внимание было уделено адресным заявлениям со стороны международных организаций, которые могут сдержать дальнейшее усложнение ситуации.

5-го июля парламентарии Арцаха в мэрии Варены встретились также с членами круга дружбы «Литовская Республика- Республика Арцах», мэром Варены Альгисом Кашетой и сопредседателем круга дружбы Далией Куодите.

На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся возможного сотрудничества между мэриями Степанакерта и Варены. В частности, была подчеркнута необходимость организации взаимных визитов с целью развития туризма, повышения уровня общественной информированности. Из направлений сотрудничества между городами были выделены сферы городского хозяйства, стимулирования туризма, установления культурных связей и др.

По окончании встречи членам бывшего круга дружбы Альгису Кашета и Далие Куодите были вручены медали «Благодарность», присвоенные по указу президента Республики Арцах.

В тот же день состоялась встреча депутатов Арцаха с председателем Союза армян Литвы Ара Туняном и представителями местной армянской общины.

В ходе беседы была отмечена важность взаимных визитов и перспектив сотрудничества между Арцахом и Диаспорой в разных сферах.