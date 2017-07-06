Скоро у Армении появятся серьезные запасы золота: председатель ЦБ Армении Артур Джавадян

Очень скоро у Армении появятся серьезные запасы золота. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в НС Армении сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

«Я говорил об этом год назад. Сейчас мы осуществляем программу с всемирно-признанной международной компанией. Сейчас мы строим завод по афинажу (промышленная выработка благородных металлов – ред.). Это будет очень серьезный завод, менеджмент будет осуществляться признанной международной компанией. Я уверен, что скоро у Армении появятся серьезные запасы золота – больше, чем до 2004 года»,- сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

По его словам, в 2004 году золотой резерв Армении равнялся всего 1.6 тонне. «Продажа в тот момент золотого резерва была правильным шагом, поскольку в госбюджет была передана серьезная сумма»,- сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

По его словам, по завершении строительства обогатительного комбината золотые резервы возрастут, поскольку мощность комбината – до 10 тонн золота в год.